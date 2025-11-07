12 российских легкоатлетов отстранили за нарушения антидопинговых правил

Эксперты организации пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.