Спортсмен из Якутии стал победителем марафона на полюсе холода в Оймяконе

«В Оймяконе финишировал марафон “Полюс холода”. Сегодня ранним утром при минус 41 градусе на старт вышли ровно 50 смельчаков: 11 женщин и 39 мужчин из разных уголков России и Беларуси. Воздух сухой и острый, как лезвие: каждый вдох режет легкие, каждый выдох мгновенно кристаллизуется в иней. Здесь 42,2 км и 50 км — это долгий поединок с холодом. Абсолютным победителем марафона на 50 км стал якутянин Александр Моедо — он преодолел дистанцию за 3 часа 28 минут», — написал Николаев.