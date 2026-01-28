У российской легкоатлетки Клишиной отобрали подаренную властями квартиру

«В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это было единственное место, где я прописана. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет», — сообщила Клишина.