Клишина рассказала подробности выселения из квартиры в Твери: «Теперь я фактически бомж»

Серебряный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала подробности выселения из служебной квартиры в Твери.

Источник: Соцсети

Квартира в Заволжском районе Твери была предоставлена спортсменке во временное пользование в 2011 году. Договор коммерческого найма квартиры был расторгнут в связи с утратой Клишиной статуса спортсменки, входящей в состав сборной России, в 2022 году.

«Мы сделали в квартире очень хороший ремонт, потому что в тот период я много времени проводила в Твери и жила там сама. Я была прописана в этой квартире одна, ежемесячно платила за найм и коммунальные услуги. Никаких задолженностей не было.

Я была прописана в этой квартире, и меня выписали по решению суда. Это была единственная моя прописка с 2011 года с соответствующей отметкой в паспорте. Теперь я фактически бомж — нигде не прописана», — рассказала Клишина ТАСС.

Она пояснила, что ранее были озвучены условия, при которых у нее имелась возможность приватизации или выкупа жилья. Среди них выслуга лет, участие в Олимпийских играх или медаль чемпионата мира.