Клишина рассказала подробности выселения из квартиры в Твери: «Теперь я фактически бомж»

«Мы сделали в квартире очень хороший ремонт, потому что в тот период я много времени проводила в Твери и жила там сама. Я была прописана в этой квартире одна, ежемесячно платила за найм и коммунальные услуги. Никаких задолженностей не было.



Я была прописана в этой квартире, и меня выписали по решению суда. Это была единственная моя прописка с 2011 года с соответствующей отметкой в паспорте. Теперь я фактически бомж — нигде не прописана», — рассказала Клишина ТАСС.