Легкоатлет Лысенко в четвертый раз подряд выиграл турнир «Битва полов»

В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин — это мужские 2,40 м. Мужской прыжок на 2,29 метра согласно таблице стоит 1 170 очков и равен женскому прыжку на 1,95 м.