Легкоатлет Лысенко в четвертый раз подряд выиграл турнир «Битва полов»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко в четвертый раз подряд одержал победу на турнире «Битва полов», который проходил в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Победитель преодолел планку на высоте 2,29 м, затратив наименьшее количество попыток. Второе место занял Илья Иванюк (2,29 м), третье — Степан Веткин (2,29 м). В турнире традиционно принимают участие мужчины и женщины.
В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин — это мужские 2,40 м. Мужской прыжок на 2,29 метра согласно таблице стоит 1 170 очков и равен женскому прыжку на 1,95 м.
Лысенко 28 лет, он является победителем зимнего мирового первенства 2018 года и серебряным призером летнего чемпионата мира — 2017. Спортсмен в пятый раз выиграл «Битву полов», ранее легкоатлет побеждал на турнире в 2018, 2023, 2024 и 2025 годах.
В 2019, 2020 и 2021 годах на турнире побеждала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, взявшая паузу в соревновательной карьере, в 2022-м — Илья Иванюк.