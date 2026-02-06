Рекордсмена в беге на 10 миль Кибета дисквалифицировали за допинг

Кровяной допинг — это манипулирование показателями крови для улучшения спортивных результатов, например, посредством переливания крови. Оно улучшает транспортировку кислорода, поэтому выгодно при длительных нагрузках, к которым можно отнести бег на длительные дистанции. Кибет отрицал применение кровяного допинга и утверждал, что отклонения в показателях крови были вызваны коронавирусом, приемом препаратов железа и тренировками на большой высоте. Однако медицинские эксперты из антидопинговой организации сочли эти объяснения неубедительными в свете имеющихся доказательств.