Рекордсмена в беге на 10 миль Кибета дисквалифицировали за допинг

ТАСС, 6 февраля. Кениец Бенард Кибет, которому принадлежит мировой рекорд в беге на 10 миль, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Дисквалификация спортсмена отсчитывается с момента временного отстранения — 10 июня 2025 года.
Согласно отчету, Кибет, вероятно, прибегал к кровяному допингу. Подозрения возникли летом 2024 года, когда анализы крови спортсмена показали явное отклонение от предыдущих результатов. Биологический профиль, состоящий из показателей крови, продемонстрировал значительные изменения примерно во время Олимпийских игр в Париже. Поэтому результат представителя Кении на Олимпиаде был аннулирован, на ней он занял пятое место на дистанции 10 000 метров.
Кровяной допинг — это манипулирование показателями крови для улучшения спортивных результатов, например, посредством переливания крови. Оно улучшает транспортировку кислорода, поэтому выгодно при длительных нагрузках, к которым можно отнести бег на длительные дистанции. Кибет отрицал применение кровяного допинга и утверждал, что отклонения в показателях крови были вызваны коронавирусом, приемом препаратов железа и тренировками на большой высоте. Однако медицинские эксперты из антидопинговой организации сочли эти объяснения неубедительными в свете имеющихся доказательств.
Кибету 26 лет. Кенийцу принадлежит мировой рекорд на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды. Он показал данный результат в 2022 году во время забега Японии.