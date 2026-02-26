Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

Сергей Бубка — первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.