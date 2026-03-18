Победительница первенства России в прыжках с шестом уехала на учебу в США

Софья Казанова выиграла летнее юниорское первенство России в 2024 году.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Победительница юниорского чемпионата России 2024 года в прыжках с шестом 20-летняя Софья Казанова уехала учиться в США. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Сергей Грипич.

«Софья уехала в США, они вместе с родителями приняли такое решение, а меня поставили перед фактом, — рассказал Грипич. — Я даже не знаю, где конкретно она учится, они в одно место собирались ехать, но потом переоформили документы в другое. Не скажу, что после переезда мы с ней поддерживаем постоянную связь, но она меня поздравила с днем рождения».

По словам тренера, Казанова после окончания сессии планирует приехать на каникулы в Россию и выступать здесь на соревнованиях. «У меня уже был разговор с ее отцом на эту тему», — отметил Грипич.

По информации ТАСС, Казанова в настоящее время является студенткой одного из учебных заведений в Нью-Мексико.

В 2024 году спортсменка выиграла летнее юниорское первенство России (до 20 лет) в Краснодаре с результатом 4,10 метра. 28 февраля на турнире в Рино (штат Невада) Казанова прыгнула на 3,99 метра и заняла седьмое место.