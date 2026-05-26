Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

Ранее чемпион Европы 2024 года и участник Олимпийских игр Кристиан Голомеев побил мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на «Олимпиаде на стероидах». Греческий спортсмен преодолел дистанцию за 20,81 секунды. Он оказался на 0,07 секунды быстрее, чем обладатель действующего рекорда австралиец Камерон Макэвой. Достижение Голомеева не будет считаться мировым рекордом из-за того, что «Игры на стероидах» не признаются официальными международными спортивными организациями.