Данилу Лысенко часто приходится объяснять, что он не умеет прыгать с шестом

«Сейчас, когда в России просыпается интерес к легкой атлетике, очень важно проводить турниры на улице, подобные тому, что был в воскресенье на Воробьевых горах, — отметил Лысенко. — Побольше бы таких стартов, чтобы люди узнавали о легкой атлетике и о прыжках в высоту, в частности. А то меня часто спрашивают, чем я занимаюсь. И на ответ, что прыжками в высоту, уточняют: “Значит, с палкой прыгаешь?” Приходится объяснять».