Данилу Лысенко часто приходится объяснять, что он не умеет прыгать с шестом

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Обладателю лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данилу Лысенко достаточно часто приходится объяснять не разбирающимся в легкой атлетике людям, что в его дисциплине не используется шест. Об этом Лысенко сообщил ТАСС.
«Сейчас, когда в России просыпается интерес к легкой атлетике, очень важно проводить турниры на улице, подобные тому, что был в воскресенье на Воробьевых горах, — отметил Лысенко. — Побольше бы таких стартов, чтобы люди узнавали о легкой атлетике и о прыжках в высоту, в частности. А то меня часто спрашивают, чем я занимаюсь. И на ответ, что прыжками в высоту, уточняют: “Значит, с палкой прыгаешь?” Приходится объяснять».
В минувшее воскресенье в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор проходил турнир «День прыжков». Лысенко стал победителем соревнований в мужских прыжках в высоту с результатом 2,32 метра.
16 января на турнире в Челябинске Лысенко сумел победить с результатом 2,33 метра. С тех пор ни одному спортсмену не удалось ни повторить, ни превзойти результат россиянина.
Лысенко 29 лет, в его активе есть серебро летнего чемпионата мира — 2017 и золото зимнего мирового первенства 2018 года.