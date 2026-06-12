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Данилу Лысенко часто приходится объяснять, что он не умеет прыгать с шестом

Он является обладателем лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту.

Источник: РИА "Новости"

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Обладателю лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данилу Лысенко достаточно часто приходится объяснять не разбирающимся в легкой атлетике людям, что в его дисциплине не используется шест. Об этом Лысенко сообщил ТАСС.

«Сейчас, когда в России просыпается интерес к легкой атлетике, очень важно проводить турниры на улице, подобные тому, что был в воскресенье на Воробьевых горах, — отметил Лысенко. — Побольше бы таких стартов, чтобы люди узнавали о легкой атлетике и о прыжках в высоту, в частности. А то меня часто спрашивают, чем я занимаюсь. И на ответ, что прыжками в высоту, уточняют: “Значит, с палкой прыгаешь?” Приходится объяснять».

В минувшее воскресенье в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор проходил турнир «День прыжков». Лысенко стал победителем соревнований в мужских прыжках в высоту с результатом 2,32 метра.

16 января на турнире в Челябинске Лысенко сумел победить с результатом 2,33 метра. С тех пор ни одному спортсмену не удалось ни повторить, ни превзойти результат россиянина.

Лысенко 29 лет, в его активе есть серебро летнего чемпионата мира — 2017 и золото зимнего мирового первенства 2018 года.