World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований

В марте 2025 года совет World Athletics снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом. ВФЛА была лишена членства в международной федерации (World Athletics) в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая на протяжении почти восьми лет отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. Отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, и только в марте 2023 года членство в World Athletics было восстановлено.