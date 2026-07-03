World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Совет и рабочая группа по статусу россиян и белорусов на международных соревнованиях и мероприятиях провели содержательный и методичный анализ санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, и определили условный путь возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения по этому вопросу, однако первоначальное решение в отношении санкций остается», — заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
World Athletics в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а декабре 2025-го — снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста. В мае 2026 года МОК рекомендовал всем федерациям допускать белорусских спортсменов до своих соревнований без ограничений.
В марте 2025 года совет World Athletics снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом. ВФЛА была лишена членства в международной федерации (World Athletics) в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая на протяжении почти восьми лет отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. Отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, и только в марте 2023 года членство в World Athletics было восстановлено.