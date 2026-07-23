«Англичанин гадит». Российским легкоатлетам не выдали квот на Юношескую олимпиаду-2026

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продолжает занимать одну из самых жестких позиций по отношению к России. На этот раз нашим спортсменам не выдали квоты на участие в Юношеской олимпиаде-2026, которая пройдет с 31 октября по 13 ноября в Сенегале. В этих соревнованиях мы рассчитываем принять участие в полноценном статусе — с флагом и гимном. Но, увы, не в легкой атлетике, где мы подвергаемся санкциям уже более десяти лет.
К рекомендациям МОК не прислушались
Существенная часть спортивных федераций, забанивших наших атлетов в 2022-м, была готова «откатить» свои решения сразу после рекомендаций Международного олимпийского комитета: в декабре прошлого года МОК посоветовал допускать до соревнований российских и белорусских юниоров, а уже в июле снял санкции с ОКР и предложил вернуть на мировую арену и взрослых атлетов.
Однако World Athletics демонстративно пренебрегла этими рекомендациями. Пожалуй, главная надежда оставалась на возможное участие легкоатлетов в Юношеской олимпиаде.
«Мы не опускаем руки, ведем разговор. Сейчас идет дискуссия по допуску наших на Юношеские игры. Исходим из того, что на совете World Athletics в начале июля этот вопрос будет рассмотрен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета», — говорил в июне ТАСС председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.
Впрочем, эта вера в здравый смысл международной ассоциации оказалась растоптана. 23 июля стало известно, что россиян на Юношеской олимпиаде ждать не стоит.
«Квоты не выделены», — приводит ТАСС слова исполнительного директора ВФЛА Бориса Ярышевского.
Это значит, что 28 комплектов наград в Дакаре будет разыграно в легкой атлетике без нас.
Один человек стоит на пути возвращения российских спортсменов
О проблемах в отношении с World Athletics предупреждал и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, президент ассоциации Себастьян Коу не допускает российских спортсменов по личным мотивам.
«Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам — это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? “Англичанка гадит”? Вот сейчас гадит англичанин. Конечно, МОК свой авторитет будет отстаивать. Где-то публично, где-то непублично, тихо», — сказал 22 июля министр «КП Спорт».
Негативно о Коу высказывается и российская прыгунья с шестом Полина Кнороз.
«Только один человек — Себастьян Коу стоит на пути возвращения российских спортсменов, несмотря на все решения МОК о недопустимости дискриминации в спорте. Каждый день мы слышим новости, как россиян допускают в самых разных видах спорта, в том числе с флагом. И только господин Коу единолично идет вразрез со всеми и идет в отказ действовать по справедливости», — заявила спортсменка на пресс-конференции перед ЧР в Екатеринбурге.
Наши легкоатлеты не выступали на международных соревнованиях под национальным флагом с 2015 года — после отстранения ВФЛА в связи с антидопинговыми обвинениями. А в марте 2022 года международная федерация наложила дополнительные санкции из-за ситуации на Украине.
Тогда в ВФЛА решили не обращаться в CAS, рассчитывая урегулировать ситуацию путем диалога с зарубежными коллегами и попутно завершить процесс восстановления членства по антидопинговой линии, который постепенно подходил к логическому завершению. Антидопинговые претензии к российской легкой атлетике были сняты в марте 2023-го. Однако на международные старты нас так и не вернули.
В начале июля 2026 года World Athletics уже в который раз продлила отстранение. После этого в ВФЛА не выдержали и действительно обратились в CAS.
Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский на пресс-конференции перед чемпионатом России рассказал о мотивации подать иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по вопросу допуска россиян.
— Федерация легкой атлетики проводит активную работу по выстраиванию диалога с World Athletics, — заявил в Екатеринбурге исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский. — Приоритет для нас — возвращение на международную арену. Мы долго вели диалог, к сожалению, вынуждены констатировать, что конструктивный диалог у нас не выстраивается. Ситуация дискриминационна и не соответствует Олимпийской хартии. Совет World Athletics в итоге принял отрицательное решение по допуску, хотя мы знаем, что многие члены совета и федерации поддерживают наше возвращение. Мы не могли пойти другим путем кроме как подать иск в CAS. Иск был подан, нас сопровождают квалифицированные юристы.
Егор Сергеев