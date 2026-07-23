«Англичанин гадит». Российским легкоатлетам не выдали квот на Юношескую олимпиаду-2026

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продолжает занимать одну из самых жестких позиций по отношению к России. На этот раз нашим спортсменам не выдали квоты на участие в Юношеской олимпиаде-2026, которая пройдет с 31 октября по 13 ноября в Сенегале. В этих соревнованиях мы рассчитываем принять участие в полноценном статусе — с флагом и гимном. Но, увы, не в легкой атлетике, где мы подвергаемся санкциям уже более десяти лет.