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Чемпионат России по легкой атлетике приостановили из-за угрозы атаки БПЛА

Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Источник: AP 2024

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен в связи с угрозой атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

Режим беспилотной опасности ввели на территории Свердловской области в 08:30 (06:30 мск) 25 июля, сообщал губернатор региона Денис Паслер в «Максе».