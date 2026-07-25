Чемпионат России по легкой атлетике приостановили из-за угрозы атаки БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен в связи с угрозой атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.
Режим беспилотной опасности ввели на территории Свердловской области в 08:30 (06:30 мск) 25 июля, сообщал губернатор региона Денис Паслер в «Максе».