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Россияне завоевали шесть золотых медалей на открытом Кубке Белоруссии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый соревновательный день на открытом Кубке Белоруссии по легкой атлетике в Минске.

Источник: РИА Новости Спорт

Победителями стали Данил Лысенко (прыжки в высоту), Валерий Пронкин (метание молота), Софья Палкина (метание молота) Кристина Вершинина (бег на 400 метров с барьерами), Владимир Лысенко (бег на 400 метров с барьерами) и Ксения Сомова (бег на 100 метров).

Серебряные медали завоевали Эмилия Тангара (бег на 400 метров с барьерами) и Ярослав Ткалич (бег на 100 метров).

Бронзовые медали завоевали Евгений Коротовский (метание молота), Анастасия Григорьева (метание молота) и Дарья Шинкевич (толкание ядра).

Соревнования, в которых помимо россиян и белорусов принимает участие сборная Ирана, завершится 6 августа.