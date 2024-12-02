Шарль Леклер: «Не пил по ходу гонки, но в этот раз это не такая уж проблема»

"Я не пил [по ходу гонки]. Но, честно говоря, не думаю, что это была такая уж проблема в этой гонке. В прошлом году это было бы большой, огромной проблемой. [Из-за тогдашней жары] я бы не закончил гонку без воды, но в этом году было весьма прохладно.