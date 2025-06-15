Ландо Норрис: «На этой трассе очень легко перестараться даже на 1 процент, чтобы все испортить»

Возможно, наша машина была недостаточно быстра для поула, но она точно была достаточно хороша для попадания в топ-3. На этой трассе очень легко перестараться даже на 1 процент, чтобы все испортить. Ты дорого заплатишь даже за такую ошибку — именно это и случилось с нами сегодня", — рассказал Норрис.