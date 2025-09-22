Джеймс Воулз: «Навсегда запомню подиум Сайнса. На базе у всех слетит крыша»

"За свою карьеру мне довелось поспособствовать нескольким подиумам, но этот я запомню навсегда. Мы добились его вместе как команда — команда, которая недавно была в конце пелотона и боролась чисто за выживание. И теперь она в борьбе возвращает свои позиции.