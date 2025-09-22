Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Воулз: «Навсегда запомню подиум Сайнса. На базе у всех слетит крыша»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз отреагировал на результаты Гран-при Азербайджана, где Карлосу Сайнсу удалось финишировать 3-м, а Алексу Албону — 13-м.

Источник: Спортс"

"За свою карьеру мне довелось поспособствовать нескольким подиумам, но этот я запомню навсегда. Мы добились его вместе как команда — команда, которая недавно была в конце пелотона и боролась чисто за выживание. И теперь она в борьбе возвращает свои позиции.

Карлос провел феноменальную гонку — исключительный пилотаж от старта до финиша. Было приятно наблюдать за ним. Можно было увидеть и услышать, как многое это значит для него. Уверен, это позитивный импульс, который станет основой для будущего развития Карлоса.

Что касается Алекса, то порой бывают и такие дни. У него был темп — мы видели это на протяжении всего уик-энда — но после раннего инцидента в квалификации все усложнилось. И все же он пробился вперед и финишировал вблизи очковой зоны.

Теперь не могу дождаться, когда вернусь с трофеем на базу в понедельник и почувствую, как у всех слетает крыша. Этот результат — награда за невероятную самоотверженность всего коллектива, который отдает большую часть своей жизни этой команде", — написал Воулз в соцсетях.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!