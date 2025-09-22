Ричмонд
Андреа Стелла об аварии Пиастри: «Оскар уже думает о том, чему смог научиться»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что авария на Гран-при Азербайджана сделает Оскара Пиастри сильнее.

Источник: Спортс"

"Он завершил уик-энд без очков и многому научившись. Я поговорил с Оскаром, и он уже думает о том, чему смог научиться, и с нетерпением ждет следующую гонку. Также мы сказали Оскару, что сегодня, даже если бы не было никаких ошибок, вряд ли бы удалось набрать много очков после старта с 9-го места.

Фальстарт? Это избыток рвения. Думаю, одна из сильнейших черт Оскара — то, как быстро он учится, становится лучше и возвращается сильнее. Вот почему он был настолько успешен в каждой категории. Мне кажется, то же самое произойдет и в его карьере в «Формуле-1». Мы увидим это в оставшейся части сезона", — отметил Стелла.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков.