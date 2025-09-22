«Мерседес» поздравил шефа «Уильямса» Воулза с подиумом в Баку: «Везучий ублюдок!»

«Vamos [вперед], “Уильямс”? Поздравляем с гладкой работой сегодня (в оригинале smooth operation — отсылка на любимую песню Карлоса Сайнса Smooth Operator — Спортс»). Наслаждайтесь вкусностями ? ? ?", — написала немецкая команда в соцсетях.