Макс Ферстаппен: «В “Ред Булл” видят свет в конце туннеля»

Но нужно подождать и посмотреть, как мы справимся в Сингапуре. В Баку я провел хороший уик-энд. Мы не вносили больших изменений, так что работать было приятно. Два уик-энда подряд мы выглядим довольно стабильно. Это странно, ведь такого уже давно не было", — сказал Ферстаппен.