Руководитель «Кадиллака»: «В 2026-м команда будет работать в Сильверстоуне. Штаб-квартира в США еще не завершена»

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон рассказал, что команда планирует использовать только базу в Сильверстоуне в начале сезона-2026.

Источник: Спортс

Ожидается, что штаб-квартира будет располагаться в другом здании — в Фишерсе, в штате Индиана.

«Это [в Фишерсе] проект площадью почти полмиллиона квадратных футов. Он совершенно новый и будет построен специально для “Формулы-1”. Вокруг будет много всего — думаю, фанатам будет интересно.

Это штаб-квартира — со временем большая часть болида будет создаваться именно там. Но опять же, мы дебютируем в марте следующего года.

За это время невозможно построить базу, нанять всех необходимых людей, настроить оборудование и создать все элементы в соответствии со стандартами «Формулы-1», которые похожи на аэрокосмические, — и после этого выйти на стартовую решетку в Австралии.

Это просто не сработает. Поэтому у нас есть логистический центр в Сильверстоуне. Там же у нас аэродинамический отдел и отдел, отвечающих за механизацию. Все работы, связанные с болидом 2026 года, будут вестись там, пока мы ждем завершения проекта в Фишерсе.

Но спустя время штаб-квартира будет в США. Сильверстоун же — это не просто ответвление, а важная часть команды", — отметил Лоудон.

