Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций

18-й этап сезона-2025 «Формулы-1» пройдет в ближайшие выходные.

Источник: Спортс"

Гран-при Сингапура.

Марина-Бэй, Сингапур.

3−5 октября 2025 года.

Расписание трансляций.

Пятница.

1-я практика: 12:30 ☁️

2-я практика: 16:00 ☁️?

Суббота.

3-я практика: 12:30 ☁️

Квалификация: 16:00 ☁️?

Воскресенье.

Гонка: 15:00 ☁️?