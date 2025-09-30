Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций

Гран-при Сингапура.
18-й этап сезона-2025 «Формулы-1» пройдет в ближайшие выходные.
Гран-при Сингапура.
Марина-Бэй, Сингапур.
3−5 октября 2025 года.
Расписание трансляций.
Пятница.
1-я практика: 12:30 ☁️
2-я практика: 16:00 ☁️?
Суббота.
3-я практика: 12:30 ☁️
Квалификация: 16:00 ☁️?
Воскресенье.
Гонка: 15:00 ☁️?