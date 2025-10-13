Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефано Доменикали о самом трудном решении в жизни: «Уход из “Феррари” в 2014-м»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что труднее всего в жизни ему дался уход с поста шефа «Феррари» в апреле 2014-го.

Источник: Спортс"

В октябре того же года итальянец перешел в «Ауди», а позже возглавил комиссию ФИА по «формульным» сериям.

«С профессиональной точки зрения самым трудным и в то же время, возможно, будет странно так сказать, самым простым решением был мой уход из “Феррари” в 2014-м.

По многим причинам это было подходящее время, ведь когда у тебя есть определенные обязательства, нужно взять их на себя, даже если при некотором контексте ты можешь найти себе оправдание. Это был один из сложнейших и легчайших моментов.

Спустя 23 года я окончил учебу в университете. Для меня «Феррари» отражает 23 года моей жизни, в течение которых я успел сделать все: я выигрывал, проигрывал и рос как мужчина — а это не мелочь", — сказал Доменикали.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет.