Лиам Лоусон об извинениях Цуноды: «Даже не знаю, что произошло»

Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал извинения Цуноды за грубый комментарий после инцидента в квалификации к Гран-при США.

Источник: Спортс"

Японец тогда остался недоволен действиями Лоусона, после чего заявил, что новозеландец «всегда делает что-то нарочно, творит какую-то фигню».

"Честно говоря, я даже не знаю, что произошло в Остине. Да, я что хочу сказать, это часть сезона довольна напряженная. Так что, конечно, сложен каждый уик-энд.

В этом году невероятно плотная борьба. Поэтому в каждой сессии — особенно в квалификации — мы стараемся извлечь максимум. Так что любая мелочь имеет значение", — отметил Лоусон.

Юки Цунода извинился за то, что нагрубил Лоусону в США: «Это было лишним».