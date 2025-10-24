Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе на сезон-2026: «Точно знаю, что Ферстаппен не будет выступать за нашу команду»

"Мы знаем, что все будет решаться после Мексики. Не знаю, будет ли сделано объявление после Бразилии или Лас-Вегаса. Поэтому не воспринимайте мои слова буквально!
Есть пять пилотов. Мы точно знаем, что Макс [Ферстаппен] не будет выступать за нашу команду. Мы все еще изучаем варианты.
Обе команды участвуют в плотной борьбе в Кубке конструкторов, поэтому то, что мы не обсуждаем пилотов на следующий год, помогает сохранять стабильность", — отметил Пермейн.
