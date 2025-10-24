Лоран Мекьес о выборе состава пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»: «Хотим дать Цуноде и другим нашим гонщикам как можно больше времени»

Мекьес намекнул, что Юки Цунода сохраняет хорошие шансы на сохранение своего места. При этом считается, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а за «Рейсинг Буллз» вместе с юниором Арвидом Линдбладом будет выступать либо Лиам Лоусон, либо Юки Цунода.
"Мы хотим дать Юки Цунода и другим нашим гонщикам как можно больше времени. Да, я знаю, что раньше мы говорили о том, что решение может быть принято сразу после Гран-при Мехико, но на деле мы не видим необходимости никуда спешить.
Юки очень хорошо провел гонку в Остине. Мы возьмем столько времени на раздумья, сколько понадобится, и когда мы посчитаем, что момент настал, решение будет принято, но в спешке нет никакой необходимости", — рассказал Мекьес.
