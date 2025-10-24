Ричмонд
Алонсо о наличии фотографии с Расселлом на заставке своего телефона: «Ему просто не повезло попасть в кадр»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил, откуда на заставке его телефона взялась фотография с Джорджем Расселлом.

Перед началом гоночного уик-энда в Мехико болельщики, изучая соцсети Фернандо Алонсо, заметили, что на фотографии, выложенной Алонсо, на обратной стороне телефона испанца в момент разговора высветилась фотография, на которой рядом с Фернандо присутствует Джордж Расселл.

Фото: Motorsport.com.

Информацию активно стали распространять аккаунты профильных гоночных изданий. О чем вскоре сообщили и гонщику «Мерседеса», после чего последовала реакция Расселла:

«Что? Это реальное фото? Или… То есть, почему я? Нет, здесь что-то не то… У нас с Фернандо конечно хорошие отношения, но помещать меня на заставку телефона? Нет…».

Алонсо смог объяснить ситуацию, обратившись к Расселлу, когда оба гонщика прибыли в паддок и обязательную сессию общения с журналистами:

«Хочешь поставить автограф (смеется)? На самом деле, это фото сделал моя племянница на этапе в Майами, а тебе не повезло попасть в кадр».

На что Расселл ответил:

«С удовольствием подпишу ее, если хочешь. Но я был абсолютно уверен, что это подделка (смеется)».

