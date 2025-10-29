Фредерик Вассер: «В какой-то момент я подумал, что Бермэн может попасть на подиум»

Зачастую ему мешали совсем небольшие проблемы по ходу уик-энда — то в квалификации, то в гонке. Но в этот уик-энд он все сделал правильно. Он не допустил ни одной ошибки, и это окупилось. Здорово и то, что обе машины «Хааса» финишировали в очковой зоне", — рассказал Вассер.