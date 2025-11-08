Ричмонд
Шарль Леклер: «Я недоволен, “Феррари” была слишком медленной»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался разочарован нехваткой скорости.

Источник: Спортс"

"Я недоволен. Наша машина была слишком медленной. Не сказал бы, что у нас были плохие ощущения от управления, просто машине не хватало скорости. Так что нам явно есть над чем работать, если мы хотим прибавить завтра. Ничего конкретного. У меня есть пара идей, которые можно попробовать, но нет уверенности, что это сработает.

Мой первый круг в третьем сегменте получился неплохим, но на финишной прямой коробка не переключилась на повышенную передачу, что стоило мне потери 0,15 секунды. Мы могли бы выступить лучше", — рассказал Леклер.

