Джордж Расселл: «4-е место — хорошее для старта спринта. “Мерседес” всю квалификацию был в борьбе»

"Ощущения нормальные. Мы всю сессию были в борьбе, где-то рядом.
В третьем сегменте получилось немного забавно: полагаю, все немного замедлились, если не считать Кими — он здорово выступил.
Второе и четвертое места — хорошие для старта.
Вроде бы ночью обещают дождь, и гонка завтра может пройти на мокрой трассе. Но нам нужны очки, необходимо продолжать борьбу [за второе место в Кубке конструкторов] с «Ред Булл» и «Феррари», — порассуждал гонщик.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.
Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия».