Изак Аджар: «На “медиуме” чувствовал себя комфортно, от “софта” ожидал большего»

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что неудачно провел третий сегмент из-за нехватки скорости на шинах «софт».

Источник: Спортс

«Все складывалось неплохо вплоть до третьего сегмента квалификации — а вот в третьем сегменте, на шинах “софт”, все прошло не так хорошо. Но мы решили пойти на всего один быстрый круг. При этом он был для нас первым и последним [на “софте”]. Я немного разочарован результатом, но вряд ли мог сделать что-то большее.

Обычно ожидаешь от шин «софт» лучшего сцепления с трассой, но нам было трудно вообще закончить круг. На «медиуме» я чувствовал себя комфортно. И это непросто, когда ты переходишь на более мягкие по составу шины, но не становишься быстрее", — рассказал Аджар.

