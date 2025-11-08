Изак Аджар: «На “медиуме” чувствовал себя комфортно, от “софта” ожидал большего»

«Все складывалось неплохо вплоть до третьего сегмента квалификации — а вот в третьем сегменте, на шинах “софт”, все прошло не так хорошо. Но мы решили пойти на всего один быстрый круг. При этом он был для нас первым и последним [на “софте”]. Я немного разочарован результатом, но вряд ли мог сделать что-то большее.