Кими Антонелли: «Раздражает, что я снова позади Норриса»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал вторую позицию в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

Итальянец уступил только сопернику из «Макларена» Ландо Норрису. Ранее в том же порядке гонщики завершили квалификацию к спринту и спринт.

"Немного раздражает, что я снова позади него. В спринте мы тоже были очень близки.

Сессия получилась очень трудной из-за ветра, сложно было собрать круг. Но все равно получилось проехать хорошо, и я доволен.

Завтра я стартую вторым, и, конечно, [ «Макларен»] будет очень быстрым. Важно хорошо стартовать и постараться показать хороший темп«, — заявил новичок “Формулы-1”.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.