Антонелли стартует с 1-го ряда в 19 лет и 2 месяца- это 3-й показатель в истории, рекордсмен — Стролл

Рекордсменом по данному показателю является Ланс Стролл, ныне выступающий за «Астон Мартин». Канадец установил достижение в составе «Уильямса» на Гран-при Италии в возрасте 18 лет, 10 месяцев, 5 дней. Второе место — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (18 лет, 10 месяцев и 29 дней).