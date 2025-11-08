Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть»

Четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» проигрывает обладателю поул-позиции Ландо Норрису из «Макларена» 39 очков.
"В первую очередь надо понять, в чем проблема.
Ситуация плохая. Мы не совсем понимаем, почему все так сложилось. Сцепления просто не было. Мы поменяли кое-какие вещи в болиде, и это не сработало — надо разобраться. Такое ощущение, ничего не работало, и мы не понимаем.
Обычно есть какая-то реакция на изменение настроек, но сейчас ее просто не было. Что-то определенно не так", — сказал нидерландец.
Макс высказался о защите титула:
«Об этом можно забыть. Учитывая, откуда мы стартуем, можно забыть об этом с подобными выступлениями».
Когда Ферстаппену напомнили, что в прошлом году он победил в Бразилии с 17-го места на решетке, пилот отметил, что тот этап проходил «в других обстоятельствах».
Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.