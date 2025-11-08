Ричмонд
Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые с 2021 года выбыл после первого сегмента квалификации, став лишь 16-м в субботней сессии на Гран-при Сан-Паулу.

Четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» проигрывает обладателю поул-позиции Ландо Норрису из «Макларена» 39 очков.

"В первую очередь надо понять, в чем проблема.

Ситуация плохая. Мы не совсем понимаем, почему все так сложилось. Сцепления просто не было. Мы поменяли кое-какие вещи в болиде, и это не сработало — надо разобраться. Такое ощущение, ничего не работало, и мы не понимаем.

Обычно есть какая-то реакция на изменение настроек, но сейчас ее просто не было. Что-то определенно не так", — сказал нидерландец.

Макс высказался о защите титула:

«Об этом можно забыть. Учитывая, откуда мы стартуем, можно забыть об этом с подобными выступлениями».

Когда Ферстаппену напомнили, что в прошлом году он победил в Бразилии с 17-го места на решетке, пилот отметил, что тот этап проходил «в других обстоятельствах».

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.