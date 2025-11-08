Макс Ферстаппен: «Я вообще не мог атаковать, болид сильно скользил, приходилось осторожничать»

«Это было просто плохо. Я вообще не мог атаковать. Болид “гулял”, сильно скользил. Приходилось осторожничать, чтобы не было срывов, и, конечно, такой подход не работает в квалификации.
Совсем не к этому ты стремишься. Уик-энд и так складывался довольно тяжело, но такое поведение болида после внесения изменений стало неожиданностью, я бы сказал. Машина просто не реагировала, сцепления не было, я вообще не мог атаковать на пределе«, — отметил четырехкратный чемпион “Формулы-1” в эфире Sky Sports.
Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.
