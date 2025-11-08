Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Я вообще не мог атаковать, болид сильно скользил, приходилось осторожничать»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об ощущениях в машине после 16-го места в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

«Это было просто плохо. Я вообще не мог атаковать. Болид “гулял”, сильно скользил. Приходилось осторожничать, чтобы не было срывов, и, конечно, такой подход не работает в квалификации.

Совсем не к этому ты стремишься. Уик-энд и так складывался довольно тяжело, но такое поведение болида после внесения изменений стало неожиданностью, я бы сказал. Машина просто не реагировала, сцепления не было, я вообще не мог атаковать на пределе«, — отметил четырехкратный чемпион “Формулы-1” в эфире Sky Sports.

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021.

Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть».