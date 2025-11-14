Ричмонд
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен — один из самых вдумчивых пилотов. Он знает, о чем говорит»

Пилот «Заубера» известен дружбой с четырехкратным чемпионом «Ф-1» Максом Ферстаппеном. В связи с этим в интервью перед Гран-при Сан-Паулу у Бортолето спросили, не опасается ли он сравнений с личностью нидерландца, известного своими откровенными комментариями.

Источник: Спортс"

"Он думает гораздо больше, чем можно себе представить. Он один из самых вдумчивых пилотов. Он знает, о чем говорит, и ведет себя так, потому хочет.

Макс агрессивно высказывается в медиа, это верно. Но уверен, он знает, что делает. Он говорит не потому, что обязан или что что-то вырвалось в пылу момента. Он очень тщательно обдумывает что сказать.

Так что меня не волнует, что люди могут приписывать мне его черты характера, потому что я им восхищаюсь. Думаю, его слова имеют смысл, понимаете? Возможно, когда ему было 18 лет и он пришел в «Формулу-1», его слова отличались.

Сегодня же он… Все интервью, которые я давал вместе с ним, например, пару дней назад ходил с ним на подкаст, все пресс-конференции — он всегда давал хорошие ответы", — сказал Бортолето.

