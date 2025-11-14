Чемпион MotoGP-2024 Мартин: «Дерьмовый год не определит мою карьеру»

Из прошлого года я извлек очень мало уроков. Этот год научил меня гораздо большему количеству вещей. Если я в чем-то уверен, то в том, что я стану лучше, буду соревноваться лучше, питаться лучше, тренироваться лучше. Это урок нынешнего года — не прошлого.