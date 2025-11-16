Ральф Шумахер о Стролле и Алонсо: «В квалификациях — ноль против бесконечности. Стоит снять розовые очки»

Его деньги — его команда, и, если рассуждать так — что есть, то есть. Если же посмотреть со стороны, то, пожалуй, нужно сказать, что в случае ухода Фернандо Алонсо приглашение двух новых пилотов стало бы не таким уж плохим решением", — заявил Ральф.