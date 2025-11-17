Давиде Вальсекки: «Леклер уничтожил Хэмилтона. Если вы все еще полагаетесь на Льюиса, то попрошу вас подумать еще раз»

Льюис провел три года с [Джорджем] Расселом в «Мерседесе». Два раза из трех он проиграл напарнику в командном счете. Если говорить о краткосрочной перспективе, то я не против, но если мы говорим о средне- или долгосрочной перспективе в случае с 40-летним пилотом, то тут у меня возникают сомнения.