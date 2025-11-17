Организаторы Гран-при Малайзии допустили возвращение в «Ф-1» в будущем

Правительство Малайзии дало понять, что не планирует спонсировать проведение местного этапа, за который «Либерти Медиа» потребовала около 70 млн долларов. В связи с этим организаторы рассчитывают искать поддержку в другом направлении.
Гран-при Малайзии последний раз проводился в «Ф-1» в 2017 году.
«Я вполне уверен, что однажды “Ф-1” вернется, но не сейчас. Думаю, правительство действует правильно, фокусируясь на том, что действительно нужно обществу, а не тратя миллионы долларов и ринггитов на “Формулу-1”.
Но я считаю, что при необходимой поддержке корпораций в будущем мы, возможно, сможем вернуть этап в календарь. На данный момент этого пока не предвидится. Но я надеюсь, что однажды «Ф-1» вернется.
Возможно ли провести Гран-при на «Сепанге» без государственной поддержки? Я бы не сказал, что это невозможно. Нам нужно просто найти подходящего партнера. Но, конечно, встает вопрос: мы платим много денег — но что они получают взамен? Это важно учитывать при обсуждении.
Но опять же, если «Формула-1» когда-нибудь захочет вернуться, то мы готовы. Надеюсь, это не станет бременем для правительства", — сказал Ханиф.
