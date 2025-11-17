Ричмонд
Руководитель «Кадиллака»: «Главный враг таких проектов — время. Приходится работать в условиях сильно сжатых сроков»

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон поделился мнением о том, насколько трудная задача стоит перед командой в преддверии дебюта в «Формуле-1» в 2026 году.

Источник: Спортс"

«Кадилак» присоединится к числу участников «Ф-1» со следующего сезона, став одиннадцатой командой чемпионата.

"До первого запуска двигателя на новом болиде остается менее 50 дней, новая машина впервые выедет на трассу в январе 2026 года. Ну, а после этого в конце января начнутся предсезонные тесты в Барселоне.

Главный враг таких проектов, как наш — это время. Потому что мы знаем, что на первой неделе марта 2026 года нас ждет выступление на Гран-при Австралии. И эти сроки никак нельзя передвинуть.

У нас в «Кадиллаке» очень много дел. Участие «Кадиллака» в «Формуле-1» было подтверждено только в марте 2025 года, то есть нам приходится работать в условиях сильно сжатых сроков. За это время мы должны были не только построить болид, но и произвести детали, разработать их, нанять персонал, построить инфраструктуру. Это настоящий вызов", — рассказал Лоудон.

