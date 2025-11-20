Льюис Хэмилтон о критике Элканна: «Всегда не против поменьше общаться с прессой!»

"Я всегда не против поменьше общаться с прессой! Но если серьезно, думаю, в этой команде нам всем нужно взять на себя ответственность — мы все должны сыграть свою роль. В этой команде, в каждом ее сотруднике очень много страсти.
Я невероятно благодарен за те невообразимые усилия, которые на протяжении каждой недели продолжают прикладывать все сотрудники на базе команды. На «Феррари» всегда обращают очень много внимания и не всегда в позитивном ключе, но мы настроены все изменить. Я готов помочь команде измениться и стать сильнее.
Каждая трудность — это возможность стать лучше. Уверен, мы добьемся желаемого", — сказал Хэмилтон в рамках уик-энда в Лас-Вегасе.
