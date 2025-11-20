Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон о критике Элканна: «Всегда не против поменьше общаться с прессой!»

Пилот «Феррари» прокомментировал недовольство президента компании Джона Элканна, который после уик-энда в Бразилии заявил, что гонщикам Скудерии «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

Источник: Спортс"

"Я всегда не против поменьше общаться с прессой! Но если серьезно, думаю, в этой команде нам всем нужно взять на себя ответственность — мы все должны сыграть свою роль. В этой команде, в каждом ее сотруднике очень много страсти.

Я невероятно благодарен за те невообразимые усилия, которые на протяжении каждой недели продолжают прикладывать все сотрудники на базе команды. На «Феррари» всегда обращают очень много внимания и не всегда в позитивном ключе, но мы настроены все изменить. Я готов помочь команде измениться и стать сильнее.

Каждая трудность — это возможность стать лучше. Уверен, мы добьемся желаемого", — сказал Хэмилтон в рамках уик-энда в Лас-Вегасе.

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка — в 2026-м.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» — супер. Он совсем?!