Карлос Сайнс: «У машины хороший баланс, шины работали нормально, “Уильямс” на правильном пути»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что в целом остался удовлетворен работой болида и что он надеется на дальнейший прогресс.

Источник: Спортс"

"К сожалению, возникшие во второй практике проблемы отняли у всех ценное время. Особенно это ударило по тем, кто поздно решил выехать на свои быстрые попытки — в том числе и по мне.

В остальном итоги сегодняшнего дня выглядят обнадеживающе. У машины хороший баланс, шины работали нормально — возможно, мы слишком близко подошли к грани, но в целом команда на правильном пути.

Судя по прогнозу, ночью пройдет дождь, но когда придет время выезжать на трассу, погода должна быть ясной. Мы продолжим работу над оптимизацией настроек болида", — рассказал Сайнс.

