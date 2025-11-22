Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьер Гасли: «Условия на трассе были безумными. И ты сам должен решать, насколько сильно готов рисковать»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что получил большое удовольствие от сессии, которая проходила в дождевых условиях.

Источник: Спортс"

Гасли удалось пробиться в третий сегмент, но там он не сумел бросить вызов конкурентам и в гонке будет стартовать 10-м.

"Учитывая то количество адреналина, что сейчас находится у меня в крови, вряд ли я сегодня смогу нормально уснуть. Условия на трассе были просто безумными, а уровень сцепления машины с дорожным полотном очень низким.

При этом я почти не выезжал на трассу в третьей практике, так что со многими вещами пришлось разбираться прямо по ходу первого сегмента квалификации — это и температура, и шины, особенно в условиях очень быстро меняющего состояния трассы.

Но мне нравятся такие условия — хотя скорее про них можно сказать, что между любовью и ненавистью тут проходит очень тонкая грань. Потому что тебе приходится сильно рисковать, но и награда может быть очень высокой — и ты сам должен решать, насколько сильно готов атаковать и рисковать. При этом за рулем болида ты не можешь позволить себе даже моргнуть, потому что в любой момент может что-то случиться", — рассказал Гасли.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.