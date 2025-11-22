Пьер Гасли: «Условия на трассе были безумными. И ты сам должен решать, насколько сильно готов рисковать»

Но мне нравятся такие условия — хотя скорее про них можно сказать, что между любовью и ненавистью тут проходит очень тонкая грань. Потому что тебе приходится сильно рисковать, но и награда может быть очень высокой — и ты сам должен решать, насколько сильно готов атаковать и рисковать. При этом за рулем болида ты не можешь позволить себе даже моргнуть, потому что в любой момент может что-то случиться", — рассказал Гасли.