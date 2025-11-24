Ричмонд
Фредерик Вассер о результатах «Феррари»: «Не то чтобы это была полная катастрофа. Это не совсем подходящее слово»

Руководитель «Феррари» старается придерживаться позитивного настроя после Гран-при Лас-Вегаса, где в результате дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки Шарль Леклер поднялся на 4-е место, а Льюис Хэмилтон — на 8-е.

Источник: Спортс"

В частности, Вассер отказался считать нынешний сезон провальным для команды.

"Мы, конечно, не в той ситуации, как на прошлом этапе, когда не набрали очков — но две недели назад мы были вторыми в чемпионате [в Кубке конструкторов].

Не то чтобы это была полная катастрофа. Мне кажется, это не совсем подходящее слово. Трудность заключается в том, что за последние два уик-энда мы набрали всего несколько очков.

Но перед этими последними гонками мы опережали «Мерседес» и «Ред Булл» в Кубке конструкторов, так что все не так драматично. Понимаю, что гонщики хотят большего. Поверьте, я и сам довольно строг во время утренних собраний на базе в понедельник.

Хотеть большего, несмотря ни на что, — это в нашей ДНК. Думаю, Макс [Ферстаппен] тоже пытается добиться большего вместе с командой в понедельник утром. У каждого в паддоке такая ДНК — здесь нет никакой проблемы", — отметил Вассер.

Фредерик Вассер: «Феррари» могла лучше справиться со стратегией Леклера, но было непросто".