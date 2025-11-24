Ричмонд
Макс Ферстаппен: «Победы даются не так просто, как в 2023-м. Тогда это было похоже на проставление галочек»

Пилот «Ред Булл» объяснил, почему с большой радостью воспринял победу на Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Спортс"

В частности, Ферстаппен сравнил текущее положение команды с ее выступлениями в сезоне-2023, когда нидерландец выиграл 19 гонок из 22.

"Потому что победы даются не так просто, как в 2023-м. В 2023-м это было похоже на проставление галочек. Теперь же все не так: мы пережили очень трудный период, который начался еще в прошлом году.

В этом сезоне некоторые этапы тоже прошли не лучшим образом. Конечно, все в команде были недовольны темпом.

И теперь такая концовка сезона воспринимается радостно. Нужно наслаждаться этим успехом, потому что это придает всем, в том числе мне, мотивацию", — сказал Ферстаппен.

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!