Кими Антонелли: «Разговаривал с шинами последние 20 кругов — просил их продержаться до финиша»

В начале гонки во время режима виртуальной машины безопасности Антонелли, стартовавший 17-м, заехал на пит-стоп и перешел на «хард», на котором проехал всю оставшуюся часть заезда.
"Я… разговаривал с шинами последние 20 кругов, прося их продержаться до финиша. Я немного переживал из-за гранулирования, которое появилось в середине гонки, но как только я оказался в чистом воздухе, особенно на последних 10 кругах, все стало проще.
Должен поблагодарить команду, которая дала мне очень точные советы, чтобы продлить шинам жизнь. Время шло, а я все еще оставался быстрым. Я очень доволен", — сказал Антонелли.
Андреа Кими Антонелли: «Доволен своей гонкой — у нас была очень рискованная стратегия и я рад тому, что она сработала».