Кими Антонелли: «Разговаривал с шинами последние 20 кругов — просил их продержаться до финиша»

Пилот «Мерседеса» высказался о стратегии команды на Гран-при Лас-Вегаса, где после дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки финишировал 3-м.

Источник: Спортс"

В начале гонки во время режима виртуальной машины безопасности Антонелли, стартовавший 17-м, заехал на пит-стоп и перешел на «хард», на котором проехал всю оставшуюся часть заезда.

"Я… разговаривал с шинами последние 20 кругов, прося их продержаться до финиша. Я немного переживал из-за гранулирования, которое появилось в середине гонки, но как только я оказался в чистом воздухе, особенно на последних 10 кругах, все стало проще.

Должен поблагодарить команду, которая дала мне очень точные советы, чтобы продлить шинам жизнь. Время шло, а я все еще оставался быстрым. Я очень доволен", — сказал Антонелли.

Андреа Кими Антонелли: «Доволен своей гонкой — у нас была очень рискованная стратегия и я рад тому, что она сработала».