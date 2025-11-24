Тото Вольфф о продаже части акций «Мерседеса»: «Не планирую продавать команду или уходить с должности»

"Не планирую продавать команду или уходить с должности. У меня все в порядке, и я этим наслаждаюсь. Пока я чувствую, что вношу свой вклад [в развитие команды], и то же самое чувствуют другие, нет смысла думать о подобном.
Я продал несколько акций Джорджу, потому что он гонщик, он предприниматель в сфере технологий, который поможет нам эффективно работать на американском рынке. Вот причина этой сделки — и больше ничего", — пояснил Вольфф.
