Макс Ферстаппен о сравнении с героем фильма ужасов: «Зовите меня Чаки»

«Он как тот герой из фильма ужасов, который, казалось бы, пропал, а потом ты удивляешься: “Откуда он взялся?”, — говорил Браун.
В ответе Ферстаппен определил для себя конкретного персонажа.
"Зовите меня Чаки. Не знаю, я тоже видел этот комментарий. Он показался мне довольно забавным.
Я просто концентрируюсь на себе. Вы знаете, что когда я сажусь за руль машины, то просто стараюсь выложиться на полную, как и все остальные, полагаю. Это единственное, что я могу контролировать, верно? Единственное, на чем я могу сосредоточиться.
Сейчас я чувствую себя более расслабленным. Знаю, что я в 12 очках позади. Я отправляюсь в Абу-Даби с позитивной энергией. Я сделаю все возможное, но в то же время если я не выиграю, то все равно буду знать, что провел потрясающий сезон. Так что меня вся эта ситуация никак не волнует — а это снимает давление. Я просто хорошо провожу время, как сегодня [в воскресенье].
Этот день я тоже начал с настроя в духе: «Посмотрим, как все пойдет». Я знаю, что, когда сижу за рулем машины, всегда буду выкладываться на полную — это же я постараюсь сделать в Абу-Даби. В то же время я понимаю, что нам придется положиться на ряд внешних факторов, чтобы добиться успеха", — сказал Ферстаппен.
