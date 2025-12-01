Макс Ферстаппен о сравнении с героем фильма ужасов: «Зовите меня Чаки»

Сейчас я чувствую себя более расслабленным. Знаю, что я в 12 очках позади. Я отправляюсь в Абу-Даби с позитивной энергией. Я сделаю все возможное, но в то же время если я не выиграю, то все равно буду знать, что провел потрясающий сезон. Так что меня вся эта ситуация никак не волнует — а это снимает давление. Я просто хорошо провожу время, как сегодня [в воскресенье].