Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, воспользуется ли подходом пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран-при Абу-Даби.

Нидерландцу для титула необходима победа при четвертом месте Ландо Норриса из «Макларена». В аналогичной ситуации был Хэмилтон в 2016 году. Льюис, выступавший тогда за «Мерседес», пытался оттормозить Нико Росберга, чтобы напарник оказался под давлением соперников и потерял второе место. Немец сумел финишировать вторым и завоевал титул.

Ферстаппен сначала не отреагировал на вопрос, а затем рассмеялся.

"Ну, тогда конфигурация трассы была немного другой. Сейчас сильнее эффект от слипстрима, а тогда трек был гораздо медленнее. Было легче провернуть такое.

Кроме того, перед шпилькой располагалась шикана, благодаря которой сдерживать соперников было легче. И шины были не такими устойчивыми, они куда быстрее перегревались. На сегодняшней конфигурации сделать это не так просто", — сказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет».

Макс Ферстаппен о чемпионском трофее: «У меня четыре таких дома».